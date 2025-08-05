أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم أن لديه قائمة من 4 مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مستبعداً وزير الخزانة سكوت بيسنت من الترشح، قائلاً إنه يفضل البقاء في منصبه الحالي.وينتهي تفويض الرئيس الحالي جيروم باول في مايو 2026، وسط انتقادات متكررة من ترمب بسبب ما يعده تباطؤاً في خفض أسعار الفائدة.وذكر ترمب خلال مقابلة أن كلاً من كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت، وعضو مجلس الاحتياطي السابق كيفن وارش من أبرز المرشحين، إلى جانب اسمين آخرين لم يفصح عنهما.ويملك ترمب فرصة إضافية لترشيح عضو جديد في مجلس الاحتياطي بعد استقالة أدريانا كوغلر مطلع الشهر الجاري، في وقت يواصل فيه الضغط لتغيير نهج السياسة النقدية في ظل الضبابية الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية.يذكر أن الرئيس ترمب قال في منشور حديث على منصة تروث سوشيال أخيراً: «يجب على جيروم المتأخر للغاية، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن، إذا واصل الرفض فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به».وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء الماضي، وأدت تعليقات باول بعد القرار إلى تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض اعتباراً من سبتمبر القادم؛ ما أثار غضب ترمب، الذي يطالب بالتيسير النقدي فوراً وبمعدلات كبيرة.واتُخذ أحدث قرار للسياسة النقدية بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين، وهو ما يظهر انقساماً في البنك المركزي الذي عادة ما يتخذ قراراته بالإجماع. وعارض القرار عضوان من محافظي مجلس الاحتياطي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 30 عاماً.