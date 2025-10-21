أعلنت شركة ROX Motor، عن الإطلاق العالمي الرسمي لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات ROX ADAMAS من أبوظبي، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية العالمية، وتجسّد عمق التعاون بين الصين ودولة الإمارات في تطوير جيل جديد من حلول التنقّل المتقدّمة.

وتم الكشف عن السيارة الجديدة بالتزامن مع افتتاح مختبر Borouge–ROX المشترك للمواد المبتكرة للسيارات، والذي يهدف إلى تسريع الابتكار والتطوير المشترك للمواد المتخصصة المستخدمة في سيارات ROX، بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد للابتكار وعاصمة عالمية لتطبيقات التنقل المدني المتقدمة والمستدامة.

وبفضل رؤيتها الطموحة وإبداعها الهندسي وشراكاتها الإستراتيجية، تمكنت ROX Motor خلال ثلاث سنوات فقط من إطلاق طرازها الأول ROX 01، والتوسع في نحو 30 سوقا دولية. وتوفر الشراكة الإستراتيجية التي تجمع ROX Motor مع مكتب أبوظبي للاستثمار منصة فريدة تمكن الشركة من تسريع التوطين والابتكار الذي يركز على المستخدم في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار محمد الكمالي: «يمثل إطلاق ROX ADAMAS من أبوظبي خطوة إستراتيجية تعكس المكانة العالمية الرائدة التي باتت تتمتع بها أبوظبي كمركز للابتكار والصناعات المستقبلية. وتعد الشراكة بين ROX Motor وBorouge، ضمن برنامج للسيارات التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، نموذجا عمليا لكيفية توظيف الابتكار العالمي في بناء منظومة متكاملة للابتكارات الصناعية والتجارية وتدعم التنقل المستدام وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتوطين. ونثق في مكتب أبوظبي للاستثمار بأن المستقبل يُصنع من خلال التعاون، وهذه المبادرة تؤكد التزامنا بتمكين الشركات العالمية وعقد شراكات إستراتيجية تدعم رؤية أبوظبي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة».

بدوره، قال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة ROX Motor جارفيس يان: «تمثل ROX ADAMAS المرحلة التالية من إستراتيجيتنا الدولية والتزامنا طويل الأمد تجاه أبوظبي كشريك في رسم مستقبل قطاع التنقل الفاخر. ومن خلال التوافق الوثيق مع الرؤية الصناعية لأبوظبي وأجندة الابتكار، نهدف إلى إعادة تعريف ما يمكن أن تمثله علامة تجارية فاخرة جديدة ونابضة بالحيوية على المستوى العالمي».

استلهاما من شعارها «فخامة الأداء - Gliding Luxury»، تقدم ROX ADAMAS مزيجا فريدا يجمع بين القوة والدقة والأناقة، إذ تلتقي الهندسة المتقدمة بالرفاهية لتمنح سائقها ثقة مطلقة وتحكما سلسا ومتعة لا تضاهى على جميع الطرق والتضاريس. وتجسد ROX ADAMAS توجه أبوظبي التي تجمع بين الإبداع الهندسي والابتكار، لتقدم تجربة قيادة لا مثيل لها لمسافات طويلة على الطرق السريعة، وثقة مطلقة فوق الرمال.

وتتوفر مركبة ROX ADAMAS بستة وسبعة مقاعد، وتجمع بين التنوع والأداء العملي لتلبية حاجات أنماط الحياة الإقليمية، وهي مثالية للسفر العائلي، والمغامرات الطويلة، أو الراحة اليومية. ومن خلال نظام REEV من الجيل الجديد من ROX، تصل المركبة إلى مدى 235 كم بالكهرباء فقط، ويبلغ مداها الإجمالي 1226 كم، مع نظام دفع رباعي ثنائي المحرك بقوة 350 كيلوواط، وعزم دوران 740 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية. وتتميز المركبة بنظام تعليق هوائي مغلق مع نظام تخميد متكيف DCC، مع راحة وتحكم في جميع أنواع التضاريس، مدعوما بأوضاع قيادة مُحسّنة تشمل الطرق غير المعبدة، والجبال، والطين، والثلج، والرمال، إضافة إلى نظام تثبيت السرعة على الطرق غير المعبدة (من 2 إلى 15 كم/ساعة) ونظام التحكم في نزول التلال (من 2 إلى 35 كم/ساعة) لتعزيز الثبات والسلامة وسهولة التشغيل. كما يضمن نظام إدارة حرارة الصحراء المخصص أداء وموثوقية ثابتين حتى في الظروف القاسية.

وفي الداخل، تدمج مقصورة القيادة الذكية ROX OS، المدعومة بشريحة Qualcomm 8155، التحكم الصوتي باللغة العربية، والتفاعل متعدد الشاشات، ونظام تطبيقات عالمي. تعزز ميزات مثل مساعدة السائق L2+، وتحديثات OTA، ومخرج V2L داخلي بقوة 2.2 كيلوواط/ خارجي بقوة 3.5 كيلوواط، الراحة اليومية، بينما يُحوّل مطبخ الباب الخلفي 2.0 ومظلة حافة السقف ROX ADAMAS إلى مساحة راقية للحياة الخارجية، إذ تنقل «الفخامة الانسيابية» من الطرق الحضرية إلى أكثر المناظر الطبيعية انفتاحا في العالم.

وأضاف جارفيس: «تُظهر ROX ADAMAS كيف يمكن للتكنولوجيا والحرفية والشراكة أن تتطور معاً». «انبثقت من الابتكار الصيني ورُقّيت وفقا لمعايير التميز في أبوظبي، وهي تُجسّد إيماننا المشترك بأن الفخامة الحقيقية تكمن في التعاون والتقدم».

يُمثل إطلاق ROX ADAMAS أول إنجاز لنهج ROX Motor القائم على التكامل والتعاون، مع المزيد من التطورات التي ستتبعها. ومن خلال شراكتها مع شركة بروج ومكتب أبوظبي للاستثمار، تعمل شركة ROX Motor على إعادة تعريف الابتكار في مجال التنقل، من خلال الجمع بين الفخامة والاستدامة والمغامرة لإلهام الجيل القادم من حلول التنقل ووضع معيار جديد للتعاون الصناعي العالمي.

ROX Motor

تُعد ROX Motor شركة عالمية متخصصة في مركبات الطاقة الجديدة الذكية متعددة التضاريس. نهدف إلى تمكين عشاق الاستكشاف من خلال التقنيات المتقدمة، برؤية واضحة لأن نصبح العلامة الرائدة عالميا في أسلوب الحياة الخارجي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.roxmotor.com/en