مصر: 11.7% انخفاض لمعدلات التضخم

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.7% في سبتمبر 2025، من 12% في أغسطس الماضي.وحسب تقرير «الإحصاء» الصادر، اليوم (الأربعاء)، فقد سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.3% لشهر سبتمبر الماضي، مقابل 11.2% عن شهر أغسطس السابق له.وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً سنوياً قدره 0.3% بسبب زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 45.2%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 6.8%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.8%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 13.9%.ورصد التقرير، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.6%، إضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-23.3%).وكان التضخم السنوي قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023 لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.وشجع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس يوم الخميس الماضي بعد أن خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، في ثالث ورابع تخفيض هذا العام على التوالي.وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 260.9 نقطة لشهر سبتمبر 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.5% عن شهر أغسطس 2025.ويرجع التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 12.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%، مجموعة الدخان بنسبة 0.8%، مجموعة الأقمشة بنسبة 1.0%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.8%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.3%، مجموعة الأحذية بنسبة 0.5%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.3%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.4%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.2%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.6%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.1%، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.3%.