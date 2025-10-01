«السعودي- العماني»: إنشاء شراكات إستراتيجية بقطاعات اقتصادية





تعزيز التكامل

عقد مجلس الأعمال السعودي - العُماني، اليوم، اجتماعه بالعاصمة العُمانية مسقط، برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف، وحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان فيصل بن عبدالله الرواس، ورئيس الجانب السعودي في المجلس عبدالعزيز العلي، ورئيس الجانب العُماني علي الكلباني، ومشاركة واسعة من المستثمرين السعوديين والعمانيين.واستعرض الاجتماع فرص التعاون بين البلدين الشقيقين، ومقترح إنشاء شراكات إستراتيجية سعودية - عُمانية في عددٍ من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد، ودعم جهود القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040.يذكر أن الاجتماع يأتي على هامش معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية.