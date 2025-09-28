بسبب التغير المناخي.. العراق يفقد 50% من الأراضي الزراعية





تقنيات الري

اجتماع عاجل

أكد وزير الزراعة العراقي عباس جبر المالكي، فقدان 50% من الأراضي الزراعية سنويا بسبب آثار التغير المناخي، مشيرا إلى توجه الحكومة لاعتماد الزراعة الذكية لمواجهة هذه الآثار.وقال المالكي خلال ملتقى العراق للاستثمار اليوم إن التكيّف في عمليات الزراعة يحقق أقل استهلاك للمياه، موضحا أن «دائرة البحوث في الوزارة تقوم بدراسات لاستخدام البذور القادرة على تحمّل الظروف البيئية ودرجات الحرارة المرتفعة ونقص المياه».وأضاف: «إحدى أهم سياسات وأهداف الوزارة هي الحفاظ على الأمن الغذائي، واستقرار الأسعار، وتوفير الاحتياجات الأساسية من المنتجات الزراعية».وأكد أن «الوزارة تعمل على التوسع في تقنيات الري الحديثة، سواء الري المحوري أو الثابت أو بالتنقيط، إضافة إلى اعتماد الزراعة الذكية التي تُعد إحدى الخطوات التي يجري العمل عليها حاليا، وتخطط الوزارة لإدراجها بشكل مستدام ضمن جدول أعمالها وأجندتها، بما يتيح التكيّف ومواجهة التغير المناخي الذي يتسبب سنويا في فقدان أكثر من 50% من الأراضي الزراعية نتيجة تناقص المساحات المزروعة».من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم، عقد اجتماع وزاري عاجل لمواجهة أزمة المياه في العراق، فيما أشارت إلى أن الاجتماع عرض توصيات حول الأزمة أمام مجلس الوزراء.وأكدت الوزارة أن «العراق يمر حاليا بأشد سنوات الجفاف بشكل غير مسبوق»، واصفة السنة الحالية بأنها «من أسوأ السنوات المائية منذ أكثر من 90 عاما».ووفقا للبيان «ترجع أسباب هذه الأزمة إلى التغيرات المناخية واستمرار دول المنبع، وخصوصا تركيا، في إنشاء المشاريع على منابع الأنهار، ما انعكس سلبا على الواردات المائية لنهري دجلة والفرات وأثر في الواقع البيئي والزراعي في العراق».