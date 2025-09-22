44 نقطة انخفاض لمؤشر بورصة قطر





تنويع اقتصادي

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 44.76 نقطة، ما نسبته 0.40%، ليصل إلى مستوى 11222.06 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 207.47 مليون سهم، بقيمة 460.77 مليون ريال قطري، عبر تنفيذ 23,041 صفقة في جميع القطاعات.من ناحية أخرى، أعلن المجلس الوطني للتخطيط في قطر أن الاقتصاد القطري واصل نموه في الربع الثاني من عام 2025 بالرغم من التحديات التي يشهدها السياق العالمي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما كان هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني.وذكر المجلس الوطني للتخطيط، في بيان له، أن الاقتصاد القطري سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 181.8 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ178.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024.وأوضح المجلس أن الأنشطة غير الهيدروكربونية مثلت 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ بلغت القيمة المضافة لها 119.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ115.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.4%؛ مما يؤكد فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030.وأشار إلى أن أسرع الأنشطة نموا ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، على أساس سنوي، كانت الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك 15.8%، والإقامة وخدمات الطعام 13.4%، والفنون والترفيه والتسلية 8.9%، وتجارة الجملة والتجزئة 8.8%، والبناء والتشييد 8.7%.