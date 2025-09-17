بعد قرار«الفيدرالي الأمريكي».. بنوك خليجية تخفض الفائدة





أغلبية الأصوات

تباطؤ الاقتصاد

خفض عدد من البنوك المركزية الخليجية، اليوم، أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأعلن مصرف البحرين المركزي في بيان، أنه خفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%.وأوضح بنك الكويت المركزي، أنه خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 3.75%. وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أنه خفض سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى 4.0 -4.25%. وأشار المركزي الأمريكي إلى أن المخاطر السلبية التي تواجه التوظيف قد ارتفعت.وفي تصويت جاء بأغلبية 11 مقابل صوت واحد – وهو مستوى أقل من الانقسام الذي توقعته وول ستريت – خفّضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يراوح بين % 4 و4.25% وكان الحاكم الجديد ستيفن ميران هو الوحيد الذي عارض القرار، مطالبا بخفض بمقدار نصف نقطة.أما الحاكمان ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذان كان يُتوقع احتمال اعتراضهما، فقد صوتا لصالح خفض الفائدة بربع نقطة. وجميع هؤلاء عيّنهم الرئيس دونالد ترمب، الذي ضغط مرارا على «الفيدرالي» لتسريع وتيرة الخفض بخطوات أكبر وأكثر عدوانية.وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن النشاط الاقتصادي تباطأ، مع إضافة إشارة إلى أن وتيرة نمو الوظائف تباطأت، وأن التضخم ارتفع وظل مرتفعا نسبيا، وهو ما يضع هدفي الفيدرالي المزدوجين – استقرار الأسعار والتوظيف الكامل – في حالة من التضارب.وأضاف البيان: «لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية مرتفعة، وترى اللجنة أن المخاطر السلبية تجاه التوظيف قد زادت».