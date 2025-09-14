21 مليار جنيه أرباح لبورصة مصر

أحكام ضد مخالفات

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 21 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.508 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 17.4 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 35111.82 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.12% ليبلغ 10923.58 نقطة، فيما صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.21% ليبلغ مستوى 14420.39 نقطة.من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر صدور أحكام قضائية نهائية ضد 13 شخصا في 9 قضائيا لارتكابهم مخالفات وتلاعبات في البورصة المصرية ونشر أخبار وإعلانات مضللة.وبلغت إجمالي الغرامات المفروضة على المدانين في القضايا الـ9 نحو 41 مليون جنيه، بالإضافة إلى حكم بالحبس، في خطوة تاريخية وغير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المستثمرين.والشركات المعاقبة يختلف نشاطها بين القطاع العقاري والسمسرة والأوراق المالية، وواجه أصحابها تهم نشر أخبار وبيانات كاذبة ومضللة وخداع المستثمرين وتضليلهم والتلاعب بسعر الأسهم لتحقيق منافع شخصية وإدارة المحافظ المالية دون ترخيص، حسبما نشر الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.