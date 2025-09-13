مصر تعتزم سداد 397 مليون دولار لصندوق النقد

صرف الدفعات

تعتزم مصر سداد 397 مليون دولار لصندوق النقد الدولي الشهر الجاري، بحسب بيانات الموقع الرسمي للصندوق، فيما يتعين على البلاد سداد 1.07 مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي.وفي سياق آخر، قالت متحدثة صندوق النقد الدولي جولي كوزاك: «إن بعثة الصندوق ستتوجه إلى القاهرة الخريف الحالي لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج «تسهيل الصندوق الممدّد» الخاص بمصر».وأوضحت كوزاك أن المراجعة الأولى لبرنامج صندوق الصمود والاستدامة ستُجرى بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد بعد دمجهما، مؤكدة أن صرف أي دفعات من برنامج الصلابة والاستدامة سيكون مشروطاً بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها.وبيّنت أن تقرير خبراء الصندوق المرافق للاتفاق يوضح جدول صرف الدفعات، مشيرة إلى أن المراجعة الأولى للبرنامج ستتضمن تقييم تنفيذ إصلاحين محددين، على أن تبلغ قيمة كل دفعة مرتبطة بهذين الإصلاحين نحو 137 مليون دولار.وأشارت إلى أن الصندوق يرى أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يهيئ المجال لتنفيذ إصلاحات أعمق تعزز النمو وخلق وظائف عالية الجودة، وتدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتقليص مواطن الضعف.