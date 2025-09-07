انخفاض معظم بورصات الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم (الأحد)، وسط تراجع أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في الخليج يوم الجمعة الماضية، عندما أدى تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف إلى خفض توقعات الطلب على الطاقة، كما زادت الإمدادات بشكل أكبر بعد اجتماع تحالف «أوبك+» اليومواختتم المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان اليوم منخفضا بنسبة 0.7%. وارتفع المؤشر الرئيسي في البحرين بنسبة 0.2%. وهبط المؤشر الرئيسي في الكويت بنسبة 0.1%. وانخفض المؤشر السعودي القياسي بنسبة 0.6% مع تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.3%.أما في قطر، فقد صعد المؤشر بنسبة 0.3% مدعوما بارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.5%.وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.9% متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2%.وكانت البيانات الصادرة أخيرا قد أظهرت تراجعا كبيرا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في أربع سنوات تقريبا عند 4.3%، ما يؤكد أن ظروف سوق العمل تتدهور ويعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.