مصر: 123.8 ألف شكوى من مستخدمي «الاتصالات» في 6 أشهر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تقرير منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن النصف الأول لعام 2025.ويعرض التقرير أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.وأظهر التقرير تلقي «تنظيم الاتصالات» نحو 123,857 شكوى خلال النصف الأول من عام 2025.وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى خلال العام 97٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 1.1 يوم.وبحسب التقرير فقد تم تصعيد 123,857 شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قِبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم.ومثلت شكاوى خدمات الهاتف المحمول نحو 48% من إجمالي الشكاوى، بعدد 59554 شكوى.بينما بلغت عدد شكاوى الإنترنت الثابت نحو 34,261 شكوى بنسبة 28%، و27,734 شكوى من خدمات الهاتف الثابت بنسبة 22%، و2,308 شكوى من أجهزة المحمول بنسبة 2%.وجاءت أهم شكاوى مالكي أجهزة المحمول، 57% تكرار العيب بعد إصلاح الجهاز، و27% رفض الاستبدال، و16% تظلم من الفحص الفني للوكيل.وجاء متوسط وقت حل الشكوى لكل وكيل كالآتي: رؤية 4.9 يوم، وسكاي 5.3 يوم، صافي 5.6 يوم، وراية للتوزيع 6.8 يوم.وبلغ معدل شكاوى الهاتف المحمول 51 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 97%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.24 يوم.