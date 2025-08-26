29.85 مليار ريال القيمة السوقية لأسهم بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط «30»، على ارتفاع بمقدار 4.5 نقطة، ما نسبته 0.09%، ليصل إلى مستوى 5014.39 نقطة.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 22 مليوناً و530 ألفاً و79 ريالاً عُمانياً، منخفضة بنسبة 43.6% مقارنة مع آخر جلسة تداول.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.335% عن آخر يوم تداول، وبلغت نحو 29.85 مليار ريال عُماني.وكان مؤشر بورصة مسقط «30»، قد أغلق أمس، عند مستوى 5.009.92 نقطة، مرتفعاً 5.3 نقطة، وبنسبة 0.11% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 5.004.65 نقطة.وبلغت قيمة التداول 39.921.711 ريالاً عُمانياً، مرتفعة بنسبة 18.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 33.600.207 ريالات عُمانية.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.090% عن آخر يوم تداول، وبلغت نحو 29.75 مليار ريال عُماني.