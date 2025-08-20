أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات، نحو 28 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.488 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 48.7 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.1 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 35,731.83 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.06% ليبلغ 10,693.56 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنحو 1.15% ليبلغ مستوى 14,323.57 نقطة.وكانت البورصة المصرية قد أغلقت تعاملاتها على ارتفاع أمس، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 11 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.516 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 187.4 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.1 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 36,100.07 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.38% ليبلغ 10,808.61 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.4% ليبلغ مستوى 14,489.65 نقطة.