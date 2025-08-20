انخفض مؤشر بورصة قطر في تداولاته بواقع 184.81 نقطة، ما يعادل نسبة 1.61%، ليصل إلى مستوى 11,306.78 نقطة.وجرى خلال الجلسة تداول 135,795,129 سهماً، بقيمة 367 مليوناً و169 ألفاً و290.745 ريال، عبر تنفيذ 23,870 صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 674 ملياراً و242 مليوناً و683 ألفاً و955.830 ريال، قياساً بـ683 ملياراً و511 مليوناً و350 ألفاً و723.913 ريال في الجلسة السابقة.وفي البحرين أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,932.79 بارتفاع قدره 5.54 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال.وارتفع مؤشر البحرين الإسلامي 6.98 نقطة، وأغلق عند مستوى 864.93. وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 419,733 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 146,480 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 57 صفقة.وكان مؤشر البحرين العام قد انخفض أمس بتراجع قدره 6.28 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال. وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 857.95 بانخفاض قدره 2.96 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 865,652 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 264,566 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.