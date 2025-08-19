أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم، على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 11 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.516 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 187.4 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.1 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 36100.07 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.38% ليبلغ 10808.61 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.4% ليبلغ مستوى 14489.65 نقطة.وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد شهدت أمس، حالة من التباين خلال التعاملات، إذ أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على انخفاض بنسبة 0.41% عند مستوى 35.824.78 نقطة.وفي المقابل، سجل مؤشر EGX35 للأسهم منخفضة المخاطر ارتفاعاً قدره 0.30% ليصل إلى 3.850.16 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.74% ليغلق عند 10.767.26 نقطة. وارتفع أيضاً المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.65% مسجلاً 14.431.58 نقطة.وخلال جلسة التداول، بلغ إجمالي حجم التعاملات نحو 1.41 مليار ورقة مالية، بقيمة تجاوزت 5.52 مليار جنيه، من خلال أكثر من 120 ألف عملية على 220 سهماً. وبنهاية الجلسة، ارتفعت أسعار 93 سهماً، مقابل تراجع 100 سهم، فيما استقرت أسعار 27 سهماً عند مستوياتها السابقة.