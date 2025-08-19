أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.927.25 بانخفاض قدره 6.28 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال. وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 857.95 بانخفاض قدره 2.96 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 865.652 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 264.566 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.وأغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضاً بواقع 24.07 نقطة، ما يعادل نسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 11491.59 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 151 مليوناً و617 ألفاً و466 سهماً، بقيمة 399 مليوناً و907 آلاف و642.788 ريال، عبر تنفيذ 20104 صفقات في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 683 ملياراً و511 مليوناً و350 ألفاً و723.913 ريال، مقارنة بـ684 ملياراً و507 ملايين و412 ألفاً و213.190 ريال، في الجلسة السابقة.وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية قد أغلق منخفضاً بمقدار 3.87 نقطة، ليصل إلى مستوى 10881.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال، وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو، بمقدار 247.32 نقطة، ليصل إلى مستوى 26769.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.