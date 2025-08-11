أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على انخفاض، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.496 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 44.2 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.56% ليصل لمستوى 35908.5 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس70» بنسبة 0.5% ليبلغ 10586.4 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس100» الأوسع نطاقاً بنحو 0.5% ليبلغ مستوى 14258.39 نقطة.وسجلت قيمة التداول في البورصة المصرية 2.6 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 883.03 مليون سهم، من خلال 76.2 ألف صفقة، إذ ارتفعت أسعار 59 سهماً، وتراجعت أسعار 121 سهماً، بينما استقرت أسعار 36 سهماً دون تغيير.وكان خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة شركة «رؤية أون لاين» لتداول الأوراق المالية محمد جاب الله عزا في حديثه لـ«إرم بزنس» الاتجاه الصاعد للسوق المصرية إلى تحسن الظروف والمؤشرات الاقتصادية التي انعكست على أداء السوق.ومنذ أيام، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين.وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً، مقابل 48.7 مليار دولار في يونيو 2025.