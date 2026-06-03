أنهت شبكة CBS News تعاقدها مع المراسل المخضرم لبرنامج «60 دقيقة» سكوت بيلي، في أحدث حلقة من سلسلة تغييرات واسعة تشهدها المؤسسة الإعلامية الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة.

إنهاء خدمات فوري

ووفقاً لمصادر داخل الشبكة، تلقى بيلي رسالة رسمية من المنتج التنفيذي الجديد للبرنامج نيك بيلتون، أبلغه فيها بإنهاء خدمته بشكل فوري.

وجاء في الرسالة أن موقف بيلي المعارض للتوجهات الجديدة للبرنامج أصبح واضحاً للإدارة، وأن الشبكة قررت إنهاء علاقة العمل معه «لأسباب مهنية»، وفق ما ورد في المذكرة الداخلية، ولم يصدر أي تعليق من بيلي بشأن القرار.

خلافات وانتقادات

وتأتي الإقالة في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن خلافات حادة بين بيلي وإدارة الشبكة، بعدما وجه انتقادات علنية إلى رئيسة التحرير الجديدة باري وايس، واتهمها بالمسؤولية عن تراجع البرنامج وتغيير هويته التحريرية.

وفي مذكرة موجهة إلى العاملين في «60 دقيقة»، أقر بيلتون بأن البرنامج يمر بفترة تغييرات متسارعة، مشيراً إلى أن المؤسسة شهدت قدراً كبيراً من التحولات خلال فترة قصيرة.

قائمة المغادرين

ويُعد بيلي أحدث المنضمين إلى قائمة المغادرين من البرنامج الشهير، بعد رحيل أكثر من 6 من كبار العاملين فيه خلال الأسابيع الماضية، بينهم المنتجة التنفيذية السابقة تانيا سيمون، إضافة إلى المراسلتين شارين ألفونسي وسيسيليا فيغا.

وأتمّت شركة سكاي دانس ميديا، التي يديرها ديفيد إليسون، نجل لاري إليسون المؤسس المشارك لشركة أوراكل وأحد الداعمين منذ سنوات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صفقة الاستحواذ على شركة باراماونت في أغسطس الماضي، قبل أن تعيّن باري فايس رئيسةً للتحرير في أكتوبر.

وساعد ديفيد إليسون في الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام الصفقة، التي أسفرت عن إنشاء كيان إعلامي جديد يحمل اسم باراماونت سكاي دانس، وذلك في إطار تعهد بأن تعكس شبكة سي بي إس تنوع التوجهات الفكرية والسياسية للمشاهدين الأمريكيين.

وقبل إتمام الصفقة، دفعت شركة باراماونت مبلغ 16 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية كان قد رفعها دونالد ترمب عام 2024 على خلفية مقابلة أجراها برنامج «60 دقيقة» مع نائبة الرئيس الأمريكية السابقة كامالا هاريس، إذ اعتبر ترمب أن المقابلة قدمت صورة منحازة ومشوهة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض.

ويرى مراقبون أن رحيل بيلي يمثل محطة جديدة في عملية إعادة هيكلة واسعة داخل واحدة من أكثر المؤسسات الإخبارية نفوذاً في الولايات المتحدة، وسط جدل متواصل حول مستقبل برنامج «60 دقيقة» وهويته التحريرية في ظل الإدارة الجديدة.