لم يكن تدريب المخرج الأمريكي مايكل مان على الرماية يسير كالمعتاد، إذ تحوّل إلى حادث مفاجئ بعدما أصابته رصاصة في ساقه عن طريق الخطأ داخل أحد ميادين الرماية في لوس أنجلوس، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يغادره في اليوم نفسه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحادث وقع بعد ظهر السبت، أثناء ممارسة مان، البالغ من العمر 83 عاماً، للرماية، إذ انطلقت رصاصة بصورة غير مقصودة وأصابته في ساقه أثناء محاولته إعادة المسدس إلى الحافظة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن إطلاق النار وقع عرضاً خلال التدريب، دون وجود مؤشرات على أن الحادث كان محاولة لإيذاء النفس.

من جهته، أوضح المتحدث باسم المخرج أن الإصابة كانت بسيطة وسطحية، مشيراً إلى أن مان نُقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تسمح حالته بمغادرته والعودة إلى منزله في اليوم ذاته.

ويُعد مايكل مان من الأسماء البارزة في الإخراج السينمائي الأمريكي، إذ ارتبط اسمه بأعمال تركت حضوراً لافتاً في هوليوود، من بينها أفلام «Heat» الذي عُرض عام 1995، و«The Last of the Mohicans»، و«The Insider»، و«Collateral»، إضافة إلى «Miami Vice».

وفي سياق مشروعاته المقبلة، يعمل مان على التحضير للجزء الثاني من فيلم «Heat»، تحت عنوان «Heat 2»، وهو المشروع الذي يضم، وفق المعلومات الواردة، النجمين ليوناردو دي كابريو وكريستيان بيل ضمن قائمة أبطاله.