زادت أسعار الذهب اليوم، بعد موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة، مع تراجع أسعار النفط الذي أسهم في تخفيف المخاوف بشأن التضخم، فيما قيّم المستثمرون تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.



1.8 % ارتفاع لأسعار الفضة



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3900.90 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم بنسبة 0.3% إلى 3909.70 دولارات للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 49.97 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1432.63 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 976.31 دولاراً.