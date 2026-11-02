طرحت أمانة منطقة نجران، عبر بلدية محافظة حبونا، 22 فرصة استثمارية متنوعة من خلال بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ودعم المشاريع الاقتصادية والخدمية بالمحافظة.

وتنوعت الفرص الاستثمارية المطروحة بين قطاعات تجارية وسكنية وترفيهية ورياضية وصناعية؛ شملت إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة محال تجارية ومجمعات تجارية سكنية على مساحات مختلفة، إلى جانب عدد من المشاريع الخدمية التي تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للسكان وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفي القطاع الاجتماعي والترفيهي، تضمّنت الفرص إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة أربع استراحات، وقصر أفراح مخصص للنساء، وملعب لكرة القدم، إضافة إلى نادٍ رياضي، بما يسهم في تعزيز الخيارات الترفيهية والرياضية بالمحافظة.

كما شملت الحزمة الاستثمارية طرح 12 ورشة متخصصة في أعمال الألومنيوم والنجارة والحدادة ضمن القطاع الصناعي، على مساحة إجمالية تبلغ 12 ألف متر مربع؛ بهدف دعم الأنشطة الصناعية والحرفية وتوسيع فرص الاستثمار المحلي.

وأوضحت البلدية أن آخر موعد لتقديم العطاءات وشراء الكراسات للفرص الخاصة بالمجمع التجاري السكني والاستراحات سيكون في 15 نوفمبر الجاري، فيما حُدد يوم 14 ديسمبر المقبل موعداً نهائياً لبقية الفرص الاستثمارية، داعية المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر تطبيق (فرص) أو الموقع الإلكتروني للبوابة.