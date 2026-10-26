ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الانتقادات التي طالتها بسبب تصريحاتها الأخيرة عن التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع، مؤكدة أن اختلاف الآراء أمر طبيعي، وأنها لا تسعى إلى إرضاء الجميع، ما دامت تعبّر عن قناعاتها دون الإساءة إلى الآخرين.

وأوضحت شاهين في تصريح خاص لـ «عكاظ» أن اختلاف وجهات النظر يرتبط بتباين الثقافات ومستويات التعليم والتنشئة، مشيرة إلى أن من حق كل شخص التعبير عن رأيه، حتى إن لم يحظَ بقبول الجميع.

لا أبحث عن إرضاء الجميع

وتحدثت الفنانة المصرية عن تعرضها للانتقادات بسبب فيلم «لحم رخيص»، رغم أنها تعتبره من أكثر الأعمال التي قدمتها تحفظاً، لافتة إلى أن ردود الفعل تجاه أعمالها ومواقفها تختلف من شخص إلى آخر، وهو ما لا يدفعها إلى التخلي عن آرائها أو تغيير قناعاتها لمجرد تجنب الهجوم.

وأكدت أن التعبير عن الرأي لا يعني الإساءة إلى الآخرين، مشددة على أهمية احترام الاختلاف، وعدم تحويل تباين وجهات النظر إلى سبب للهجوم الشخصي.

أمن مصر والسعودية واحد

وفي سياق آخر، أعربت شاهين عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، مؤكدة أن أمن مصر والسعودية مترابط، وأن البلدين تجمعهما علاقات أخوية راسخة.

وأعربت عن أملها في انتهاء الحروب التي تشهدها المنطقة العربية، وأن يسود السلام والاستقرار بين شعوبها، بعيداً عن الصراعات التي تهدد أمن المنطقة ومستقبلها.



أعمالها الفنية

وعلى صعيد أعمالها الفنية، تترقب إلهام شاهين عرض فيلم «الحافي»، الذي يجمعها بمجموعة من الفنانين، في مقدمتهم عمرو عبد الجليل وخالد الصاوي ورانيا فريد شوقي.

ويشارك في العمل أيضاً صلاح عبد الله وأحمد بدير وعلاء مرسي وأميرة فتحي وبدرية طلبة وأحمد سلامة وإيمان السيد وأمير شاهين وإلهام صفي الدين، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.