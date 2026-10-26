أعلن موسم الرياض استمرار عروض مسرحيتي «شوقر دادي» و«أنا مش عارفني» لفترة إضافية، إذ تستمر الأولى حتى 31 أكتوبر الجاري، والثانية حتى الأول من نوفمبر المقبل، بعد التفاعل الجماهيري الذي شهدته العروض منذ انطلاقها.

كوميديا على خشبة المسرح

وانطلقت «شوقر دادي» يوم 22 أكتوبر على مسرح بكر الشدي، فيما بدأت عروض «أنا مش عارفني» في اليوم التالي على مسرح محمد العلي، بمنطقة «بوليفارد سيتي»، وسط تفاعل الجمهور مع المواقف الكوميدية.

تفاصيل العمل وصناعه

وتدور أحداث «شوقر دادي» حول رجل يبلغ الخمسين ويقرر تغيير حياته بعد شعوره بأن العمر أصبح عائقاً أمام استمتاعه بها، حيث يشارك في البطولة حسن البلام وأحمد العونان ومحمد الرمضان وزهرة عرفات، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

أما «أنا مش عارفني»، فتحكي قصة طيار يخفي أسراراً من ماضيه عن حبيبته، قبل أن تقوده الأحداث إلى مواجهة مشكلاته الشخصية بمساعدة طبيب نفسي، في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة عمرو يوسف وبيومي فؤاد وأسماء جلال، إلى جانب أحمد عبدالوهاب ونسرين أمين وآية عبدالرازق وعدد آخر من الفنانين.

تنوع فني في موسم الرياض

ويأتي استمرار عروض المسرحيتين ضمن البرنامج الترفيهي لموسم الرياض، الذي يقدم أعمالاً مسرحية وحفلات غنائية وفعاليات متنوعة بمشاركة نجوم من مصر والخليج والعالم العربي.