في خطوة تعزز الشفافية وترفع كفاءة الرقابة الميدانية، بدأت أمانة منطقة الرياض التوسع في استخدام كاميرات الجسم للمراقبين خلال الزيارات الرقابية على المنشآت بالمدينة، بما يدعم الامتثال للاشتراطات البلدية ويعزز موثوقية الإجراءات المتخذة.

وجاء إطلاق المبادرة بعد استكمال تجربة إثبات مفهوم استمرت ثلاثة أسابيع، شهدت توثيق أكثر من 600 زيارة رقابية، بما أسهم في تقييم فاعلية التقنية ودورها في دعم أعمال الرقابة الميدانية.

وأوضحت الأمانة أن كاميرات الجسم توفر سجلاً موثقاً لمجريات الزيارة الرقابية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويتيح مراجعة الإجراءات والتحقق من الملاحظات والاعتراضات عند الحاجة، إلى جانب دعم أعمال المتابعة والإشراف ورفع جودة الرصد الميداني.

وتعمل الكاميرات على توثيق الزيارات بالصوت والصورة، بما يعزز الشفافية وموثوقية الإجراءات، ويرفع جودة التوثيق، ويساعد في التحقق من الملاحظات والبلاغات والاعتراضات المرتبطة بالزيارات الرقابية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتبني الحلول التقنية الحديثة وتطوير أدوات العمل الرقابي، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال البلدي، وتعزيز بيئة أعمال أكثر التزاماً وموثوقية، ودعم مستهدفات تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض.