حصدت الفنانة الأردنية ركين سعد جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «بومة»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، في تتويج لتجربة فنية مختلفة خاضتها بعد رحلة تحضير استمرت نحو عام، بين التدريبات البدنية والاستعداد لتفاصيل الشخصية.

تفاصيل الدور

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، أكدت ركين سعد أن أكثر ما جذبها إلى الفيلم هو طبيعة الشخصية التي تجسدها، وما تحمله من احتياج إلى الحب والفهم، مشيرة إلى أن العمل يقدم رسالة إنسانية تدعو إلى التريث قبل إصدار الأحكام على الآخرين وعدم اختزالهم في مظهرهم أو تصرفاتهم.

وأضافت أن الفيلم يطرح تساؤلات حول الدوافع التي تقف وراء سلوك الإنسان، موضحة أن فهم أسباب التصرفات الخاطئة لا يعني تبريرها، بل محاولة الاقتراب من الشخصيات وفهم الظروف التي دفعتها إلى اتخاذ قراراتها، وهو ما اعتبرته جوهر الرسالة التي يسعى العمل إلى إيصالها.

عام من الاستعداد للدور

وعن كواليس التصوير، وصفتها ركين سعد بالمميزة، لعملها إلى جانب أشخاص تجمعها بهم علاقة قريبة، الأمر الذي أضفى أجواء عائلية على التجربة، رغم الصعوبات التي فرضتها الشخصية ومتطلباتها.

وكشفت أن التحضير للدور استغرق قرابة عام، منذ قراءتها السيناريو وحتى الاستعداد للتصوير، إذ خضعت لتدريبات على استخدام السكاكين، وحرصت على ممارسة التمارين الرياضية لضبط لياقتها البدنية وحركتها بما يتناسب مع طبيعة الشخصية، إلى جانب تدريبات أخرى ساعدتها على الاستعداد لهذا الدور المختلف.

مغامرة وثقة بالمخرج

وأعربت الفنانة الأردنية عن امتنانها للمخرج زيد أبو حمدان، لمنحها فرصة تقديم هذه الشخصية، مؤكدة أن الدور كان من التجارب التي لم تكن ترغب في تفويتها، على الرغم من التحديات والمغامرة التي انطوت عليها.

وشددت على أن هدفها في كل تجربة فنية تخوضها هو تقديم أداء يصدقه الجمهور ويتفاعل معه، معتبرة أن إقناع المشاهد بالشخصية يمثل التحدي الأهم بالنسبة إليها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأدوار تتطلب استعداداً مكثفاً وخروجاً عن المألوف.

صناع الفيلم

يشار إلى أن الفيلم من كتابة وإخراج زيد أبو حمدان، وهو إنتاج مشترك أردني سعودي، بمشاركة جيانلوكا شقرا وساري سيلاوي وأحمد أبو كوش، ويشارك في بطولته إلى جانب ركين سعد كل من مجد عيد ونادر سليمان ومياسين الرعية وجوانا عريضة وأحمد أبو كوش.