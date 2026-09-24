لفت الفنان المصري فتحي عبدالوهاب حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم «شيش دو»، ظهر خلاله في موقف أثار تفاعلاً بين الجمهور، على خلفية إساءته مع عدد من المصورين والصحفيين.

وخلال العرض الخاص، التف عدد كبير من المصورين حول فتحي عبدالوهاب لالتقاط الصور، وسط حالة من التزاحم والتدافع، وهو ما دفع الفنان إلى التعليق على الموقف، محذراً من سقوط الموجودين أو تعرض الهواتف المحمولة للكسر.

وقال عبدالوهاب خلال الفيديو: «كلنا هنقع، والموبايلات اللي انتوا شاحننها دي كلها هتتكسر»، لتنتشر كلماته لاحقاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات وانتقادات من بعض المتابعين.

فتحي عبد الوهاب يوضح حقيقة ما حدث

ومع تصاعد التفاعل حول الفيديو، خرج فتحي عبدالوهاب ليوضح موقفه، مؤكداً أن حديثه مع المصورين والصحفيين جاء في إطار المزاح، وليس بهدف الإساءة إليهم، وقال الفنان في تصريحات صحفية: «كلامي مع الصحفيين والمصورين في العرض الخاص لفيلم شيش دو هزار، واللي هيعمل نفسه زعلان أكيد بيدور على الترند».

«شيش دو» يجمع أبطاله في العرض الخاص

وشهد العرض الخاص لفيلم «شيش دو» حضور عدد من أبطال وصناع العمل، من بينهم فتحي عبدالوهاب، وبيومي فؤاد، وبسنت أبو باشا، إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين، بالتزامن مع طرح الفيلم للجمهور.

أعماله القادمة

يشار إلى أن فتحي عبدالوهاب يشارك في بطولة مسلسل «المداح 7» إلى جانب حمادة هلال، وهبة مجدي، وخالد سرحان، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027.