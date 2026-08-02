لفت الفنان اللبناني وائل كفوري الأنظار خلال حفله في «فوروم دو بيروت»، إذ احتفى بعيد الجيش اللبناني بطريقة مميزة حظيت بتفاعل واسع من الحضور وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

إطلالة عسكرية

اعتلى كفوري المسرح مرتدياً الزي العسكري، قبل أن يقدم أغنيته الشهيرة «أنا رايح بكرا على الجيش»، التي ارتبطت على مدار السنوات بالمناسبات الوطنية في لبنان، مما أشعل حماس الجمهور الذي ردد كلماتها معه.

رسالة تقدير

وجاءت الإطلالة رسالةَ دعمٍ وتقدير للمؤسسة العسكرية، مستحضراً من خلالها جانباً من تجربته الشخصية خلال فترة خدمته العسكرية، مما أضفى على الحفل طابعاً وطنياً خاصاً.

موقف طريف

وشهد الحفل موقفاً لافتاً، بعدما صعدت إحدى المعجبات إلى المسرح خلال تقديم وائل كفوري وصلاته الغنائية، وتعامل الفنان مع الموقف بعفوية، إذ رحب بالمعجبة ورقص معها للحظات على المسرح قبل أن يلتقط معها صورة تذكارية، في مشهد نال تفاعلاً واسعاً من الحضور.

تفاعل جماهيري

وشهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ نحو 6,000 شخص من مختلف المناطق اللبنانية وعدد من الدول العربية، بجانب حضور أسرته وعدد من الشخصيات العامة وسط تفاعل لافت مع الأغنية والإطلالة العسكرية، فيما تصدر الحفل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا مقاطع واسعة منه.