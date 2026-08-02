رفضت الإعلامية المصرية إسعاد يونس فكرة السعي وراء التريند، مؤكدة أن الشهرة الحقيقية تُبنى على المصداقية والاستمرار، وليس على الضجة المؤقتة التي سرعان ما تنتهي.

بعيداً عن التريند

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج «الستات»، أن الأعمال التي تصنع فقط لمواكبة التريند لا تدوم طويلاً، في حين تظل الأعمال الصادقة والقريبة من الناس حاضرة في ذاكرة الجمهور لسنوات، معتبرة أن القيمة الحقيقية لأي نجاح تكمن في استمراره وتأثيره.

وقالت إسعاد يونس في حديثها: «لو مشيت وراء التريند هستفيد إيه وأي حد بيصنع تريند زائف عمره قصير جداً وخلصت الحكاية، أنا بحب الحقيقة».

لقب مميز

وعن أكثر الألقاب ارتباطاً بها، أكدت إسعاد يونس أن لقب «صاحبة السعادة» يحتل مكانة خاصة لديها، لافتة إلى أنها تعتبره بمثابة تكريم لمسيرتها الفنية والإعلامية خصوصاً بعدما أصبح الجمهور يربط اسمها بهذا اللقب رغم أنه في الأساس اسم البرنامج الذي تقدمه.

آخر تكريماتها

وحصدت إسعاد يونس سابقاً تكريماً من المهرجان القومي للمسرح المصري خلال افتتاح دورته التاسعة عشرة، تقديراً لمسيرتها الفنية الممتدة لنحو خمسة عقود.

وأكدت خلال كلمتها أثناء التكريم أن هذا يعد أول تكريم لها عن مشوارها المسرحي، رغم تقديمها عدداً من المسرحيات الناجحة في السبعينيات والثمانينيات أبرزها «الدخول بالملابس الرسمية»، و«عروسة ⁠تجنن»، و«جحا يحكم المدينة» وغيرها.

سبب اعتذار عادل إمام

وعلى جانب آخر، كشفت إسعاد يونس، أخيراً، سبب اعتذار الزعيم الفنان عادل إمام عن المشاركة في مسلسل «بكيزة وزغلول»، مشيرة إلى أن الأمر يعود لارتباطاته الفنية، ليذهب الدور إلى الفنان الراحل سمير غانم، الذي وافق على المشاركة.