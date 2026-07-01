تقدمت الفنانة المصرية نرمين الفقي ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية المصرية، أفادت فيه بتعرضها لواقعة سرقة داخل منزلها بمدينة الشيخ زايد، متهمة خادمة تحمل الجنسية النيجيرية بالاستيلاء على سلسلة من مقتنياتها الشخصية.

بلاغ رسمي

وبحسب البلاغ، اكتشفت الفنانة اختفاء السلسلة من داخل الفيلا، ما دفعها إلى التوجه للأجهزة الأمنية لتحرير محضر رسمي، طالبت فيه بسرعة كشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورط حال ثبوت الواقعة.

تحقيقات وتحريات

باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها القانونية عقب تلقي البلاغ، وانتقلت فرق البحث إلى فحص الواقعة وجمع المعلومات والاستماع إلى أقوال الفنانة، إضافة إلى مراجعة الأدلة المتوافرة، في إطار التحقق من صحة الاتهامات وكشف ملابسات الحادث.

الواقعة قيد الفحص

وتعمل الجهات المختصة على استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تسفر عنه نتائج الفحص، دون صدور أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن ثبوت الاتهامات أو تحديد المسؤولية القانونية في الواقعة.

آخر أعمال نرمين الفنية

وكان آخر أعمال نرمين الفقي في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «أولاد الراعي»، الذي جمعها بماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد وفادية عبدالغني وأمل بوشوشة وإيهاب فهمي وآخرين.