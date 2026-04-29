كشف قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الانتهاء من فيلم وثائقي جديد يحمل عنوان «وحيد وأيامه»، يتناول السيرة الإبداعية للكاتب الراحل وحيد حامد، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الدراما والسينما العربية، تمهيدًا لعرضه قريبًا على شاشة قناة «الوثائقية».

شهادات حية من نجوم ومثقفين

لا يقتصر الفيلم على سرد السيرة الذاتية فحسب، بل يستند إلى شهادات حيّة يقدمها عدد من الفنانين والمثقفين، من بينهم يسرا وإلهام شاهين وعبدالعزيز مخيون، إلى جانب الناقد طارق الشناوي، حيث يعرض كل منهم رؤيته الخاصة لتجربة الكاتب وتأثيره في الساحة الفنية والثقافية.

يتتبع الفيلم مسيرة حامد منذ نشأته في إحدى قرى محافظة الشرقية، مرورًا بانتقاله إلى القاهرة في ستينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي شكّلت وعيه الثقافي ومهدت لانطلاقه.

حضور راسخ وفكر جريء

كما يسلط الضوء على تنقله بين مجالات الكتابة المختلفة، من القصة والمسرح إلى الإذاعة، وصولًا إلى بصمته الواضحة في السينما والدراما، عبر أعمال أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور.

ويبرز الوثائقي جانبًا مهمًا من مشروعه الفكري، خصوصا جرأته في طرح القضايا الشائكة، ودوره في مواجهة أفكار التطرف، ما جعله صوتًا مؤثرًا في الثقافة العربية لسنوات طويلة.