في خطوة جديدة تعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر الكوارث البحرية مأساوية في المنطقة، كشف المؤلف السعودي محمد آل مشوط، الناجي من حادثة غرق عبارة السلام 98، عن آخر تطورات مشروعه الفني الذي يحمل نفس اسم الحادث المرتقب بالتعاون مع الفنان السعودي ناصر الدوسري.

مشروع فني قيد التحضير

وأكد آل مشوط في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس» أن العمل ما زال في مراحله التحضيرية الأولى، ولم يتم حتى الآن توقيع أي اتفاق رسمي مع منصات العرض، رغم وجود اهتمام من عدد من الجهات ولكن لم يحسم الاختيار بعد.

رؤية إخراجية عالمية

وأوضح أن المشروع سينفذ برؤية إخراجية سعودية مدعومة بخبرة مخرج عالمي، في محاولة لتقديم تجربة إنتاجية ذات طابع سينمائي يوازي الأعمال الكبرى عالميًا.

ومن المنتظر أن يجسد الفنان ناصر الدوسري شخصية المؤلف محمد آل مشوط داخل العمل، وذلك بعد إشارات من الأخير حول وجود تشابه بينهما، وهو ما زاد من حالة الترقب لدى الجمهور لمعرفة طبيعة الشخصية وتفاصيل الدور.

قصة مستوحاة من حادث حقيقي

ويستند الفيلم إلى وقائع حقيقية مستوحاة من حادث غرق العبارة عام 2006 في البحر الأحمر أثناء رحلتها من ضبا في السعودية إلى سفاجا في مصر، والذي يعد من أسوأ الكوارث البحرية التي شهدتها المنطقة.