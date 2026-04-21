توقف قلب الفنانة الكويتية حياة الفهد عن النبض في الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء)، معلنا عن رحيل "ذاكرة الدراما الخليجية"، لتطوي صفحةً مضيئةً من تاريخ الفن الخليجي، بعد مسيرة عطاء امتدت لأكثر من خمسين عامًا، قدّمت خلالها تجربة فنية متكاملة جمعت بين التمثيل والكتابة والإنتاج، وعبّرت من خلالها عن قضايا المجتمع الخليجي بطرح واقعي وعمق لافت.



وجاء إعلان الوفاة عبر الحساب الرسمي لـ«مؤسسة الفهد للإنتاج الفني»، في بيان نعى الراحلة، معبرًا عن الحزن لفقدان إحدى القامات الفنية البارزة، ومؤكدًا أن أثرها سيبقى حاضرًا في وجدان الأجيال.

ورغم تقدمها في السن، حافظت على حضورها الفني، وواصلت المشاركة في الأعمال الرمضانية حتى سنواتها الأخيرة، مقدّمة أداءً يعكس خبرة طويلة وشغفًا مستمرًا. وكان ظهورها الأخير بمثابة محطة ختامية هادئة، قبل أن تُبعدها ظروفها الصحية عن الساحة الفنية.