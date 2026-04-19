حين ترحل الأسماء الكبيرة، لا يُطوى مجرد فصل فني، بل تُغلق صفحة من الذاكرة الثقافية لدولة بأكملها. هكذا بدت لحظة إعلان وفاة أيقونة السينما الفرنسية الممثلة ناتالي باي، التي غادرت بهدوء في باريس، تاركة وراءها إرثاً يتجاوز الشاشة إلى عمق الهوية السينمائية الفرنسية.

أعلنت عائلتها وفاتها مساء 17 أبريل 2026 داخل منزلها في باريس، بعد صراع مع مرض عصبي تنكسي. ووفق ما نقلته وكالة «فرانس برس»، فإن السبب يعود إلى إصابتها بمرض أجسام ليوي، وهو اضطراب معقد يضرب الذاكرة والحركة، ويتقاطع في أعراضه مع ألزهايمر وباركنسون.

مسيرة باي لم تكن مجرد حضور فني، بل مشروع متكامل داخل صناعة السينما الفرنسية. فقد رسخت موقعها عبر تعاونات نوعية مع أعمدة الإخراج، من فرنسوا تروفو في La Nuit Américaine، إلى كلود شابرول في La Fleur du mal، وبرتران بلييه في Notre histoire، وصولاً إلى جيل أحدث مع كزافييه دولان في Juste la fin du monde.

ولم تقتصر تحركاتها على الفضاء الفرنسي، إذ اختبرت الحضور في السينما العالمية عبر مشاركتها في Catch Me If You Can للمخرج ستيفن سبيلبرغ، فأدت دور والدة ليوناردو دي كابريو، في خطوة عكست قدرتها على العبور بين المدارس السينمائية بثقة.

تتويجها بثلاث جوائز جائزة سيزار متتالية بين 1981 و1983 لم يكن مجرد إنجاز رقمي، بل تكريس لمكانتها كإحدى ركائز السينما الفرنسية الحديثة.

سياسياً وثقافياً، لم يمر رحيلها بصمت؛ إذ عبّرت وزيرة الثقافة الفرنسية كاثرين بيغار عن حزنها، معتبرة أن باي كانت جزءاً من القوة الناعمة لفرنسا، وأسهمت في تشكيل صورتها الثقافية عالمياً.

برحيل ناتالي باي، تخسر السينما الفرنسية وجهاً من وجوهها الصلبة تلك التي لم تكتفِ بالتمثيل، بل ساهمت في صياغة ملامح مرحلة كاملة من تاريخ الفن.