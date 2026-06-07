كشفت الفنانة المصرية رحمة أحمد تعرضها لواقعة تحرش بشعة على يد منتج فني أثرت عليها بشكل كبير.

تحرش من مسن

وذكرت رحمة أحمد في منشور لها على موقع «فيسبوك»، في إشارة إلى واقعة تصوير سيدة مسؤولاً تعليمياً أثناء طلبه رشوة جنسية: «إزاي مستغربين الست اللي استدرجت راجل في مدرسة في الكلام علشان تثبت اللي بتتعرضله؟ انتوا عارفين كام واحده راح حقها بسبب الكلام ده؟».

كما كشفت تعرضها لواقعة تحرش قبل عامين على يد منتج أحد أعمالها، واصفة إياه بأنه «رجل كبير في السن»، دون الإشارة إلى اسمه أو هويته.

أجر ضعيف

وأضافت رحمة: «كنت أشارك في أحد الأعمال الفنية بأجر ضعيف، بينما كانت الشخصية التي أجسدها تحتاج إلى ملابس خاصة لا تتناسب مع قيمة الأجر الذي حصلت عليه، ما دفعني للمطالبة بزيادة مالية أو توفير الملابس من جهة الإنتاج»، مشيرة إلى أن فريق العمل اقترح عليها التواصل مباشرة مع المنتج الفني الذي وصفته في البداية بأنه كان متفهماً وودوداً للغاية، حيث استقبل شكواها باهتمام وأبلغها بالحضور إلى مكتبه لإنهاء الإجراءات.

عقد احتكار

وتابعت رحمة أحمد: «طلبت منه أن يقوم بتحويل المبلغ المالي إلى حسابي في البنك، لكنه رفض بحجة تغيير العقد كلياً وضرورة حضوري للتوقيع عليه».

وأضافت: «عندما توجهت إلى مكتب المنتج عرض علي نسخة جديدة من العقد حسب الاتفاق بالفعل، إلا أنه جهز معه عقداً آخر للاحتكار لمدة 10 سنوات بميزات ومرتب شهري مغرٍ لأي ممثل، وقال لي انتي شاطره وموهوبه ومشروع نجمة وشكلك حلو، إلا أنني رفضت العرض لعدم ارتياحي لبنود العقد».

تصرفات مرعبة وإجبار على الرقص

وأكدت الفنانة الشابة أن طريقة المنتج معها لم توح بأي شيء غريب أو مريب، بل على العكس كان دائم الاتصال بها للنصيحة أو المساعدة، حتى طلبت منه دفعة جديدة من أجرها لشراء ملابس الشخصية، فرفض مجدداً تحويلها إلكترونياً بحجج مختلفة، وطلب منها الحضور شخصياً لاستلامها.

وقالت رحمة: «عند وصولي إلى المكتب فوجئت بتصرفاته الغريبة المرعبة، إذ حاول إجباري على الرقص، وقام بملامستي بشكل غير لائق»، مشيرة إلى أن جميع الظروف كانت ضدها، وذلك بعدما خرج آخر عامل وأغلق الباب، والمكان لا توجد به كاميرات، ولا يوجد من تستنجد به.

كما أوضحت أنها انهارت في البكاء وظلت تصرخ طالبة منه أن يتركها، مؤكدة أنه خشي أن يفضح بسبب صوتها العالي فتركها تخرج من المكتب.

لا دليل مادياً

وأشارت إلى أنها لم تستطع أن تتقدم بشكوى ضد المنتج أو تبلغ السلطات نظراً إلى عدم وجود دليل مادي على الواقعة.

زي القمر

ورحمة أحمد فنانة مصرية شابة شاركت في عدد من الأعمال المتميزة على مدار الأعوام السابقة، من بينها مسلسلات «مفترق طرق»، و«زي القمر»، و«قصر النيل»، و«ليه لأ»، وأفلام «تراب الماس»، و«بنات الباشا».