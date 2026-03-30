نفى الفنان المصري نضال الشافعي صحة ما تردد حول وجود خلافات بينه وبين أبطال مسلسل «درش»، بطولة الفنان المصري مصطفى شعبان، بسبب ترتيب الأسماء على تتر العمل، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير دقيقة.

حقيقة ترتيب الأسماء

وأوضح الشافعي خلال مداخلة في برنامج «تفاصيل» أن المسلسل ينسب بشكل أساسي إلى النجم مصطفى شعبان، وأن اسم العمل مرتبط به سواء كتب على التتر أم لا.

وأشار إلى أن فريق العمل لم يهتم بترتيب الأسماء، وأن التركيز كان على تقديم عمل درامي قوي، لافتًا إلى أن هذه الأمور عادة ما تشغل الجمهور أكثر من الفنانين أنفسهم.

آلية تنظيم التتر

كما أكد أن وجود عدد كبير من النجوم قد يدفع الجهة المنتجة لتنظيم الأسماء بطرق مختلفة مثل الترتيب الأبجدي أو حسب الظهور، لافتًا إلى أن كواليس المسلسل كانت هادئة، ولم تشهد أي خلافات بين الأبطال.

فريق العمل

يشار إلى أن مسلسل «درش» يجمع بجانب مصطفى شعبان كلًا من: سهر الصايغ، محمد علي رزق، عايدة رياض، لبنى ونس، حنان يوسف، وآخرين، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف محمود حجاج.