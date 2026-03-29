الدرعية تستضيف أمسية شعرية ضمن مهرجان الفنون التقليدية

تستضيف ميادين الدرعية، اليوم (الأحد)، أمسية شعرية مميزة ضمن فعاليات مهرجان الفنون التقليدية، بمشاركة الشاعرين عناد الشيباني وسليمان المانع، في إطار الجهود المستمرة لإبراز الموروث الثقافي وتعزيز حضور الشعر العربي الأصيل.

ومن المقرر أن تنطلق الأمسية في تمام التاسعة مساءً وتستمر حتى العاشرة والنصف، ويقدم الشاعران باقة من القصائد التي تعكس جماليات الشعر النبطي وثراء الموروث الأدبي في المملكة.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي يحتضنها المهرجان، بهدف دعم الفنون التقليدية وتسليط الضوء على رموزها، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بتجارب ثقافية متنوعة في أجواء تراثية مميزة.

ويُعد مهرجان الفنون التقليدية من أبرز المبادرات الثقافية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وربط الأجيال بإرثهم الثقافي، من خلال تقديم برامج وأنشطة تعكس تنوع وغنى الفنون التقليدية في المملكة.