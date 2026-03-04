تحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن تفاصيل تواصله مع الفنانة المصرية عبلة كامل خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا تمسكها بقرار الابتعاد عن التمثيل.

تمسك بالاعتزال

أوضح أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية أنه حاول إقناعها بالعودة إلى الساحة الفنية أكثر من مرة، لكنها رفضت بشكل قاطع، مفضلة الاستمرار بعيدًا عن الأضواء.

رفض التكريم والدعم

وأشار إلى أن الفنانة اعتذرت عن جميع التكريمات، حيث رفضت أي دعم مادي أو علاجي من النقابة أو أي جهة أخرى، إيمانًا منها بأن دخلها يجب أن يكون من جهدها الشخصي فقط.

حقيقة أجر الإعلان

وعن ظهورها في إعلان خلال شهر رمضان، أكد أن مشاركتها كانت بمجهود بسيط مقابل أجر مناسب، نافياً صحة الأرقام المتداولة بشأن أجرها، ومشيرًا إلى أنها مبالغ فيها بشكل كبير.

نفي شائعات المرض

وفيما يتعلق بما أثير حول إصابتها بمرض خطير، شدد أشرف زكي على أنه لا يعلم شيئًا عن تلك الشائعات، مؤكدًا أن ظهورها الأخير طمأن الجمهور وأن حالتها الصحية تبدو جيدة.