فُجعت الفنانة زينة بوفاة شقيقها إسلام رضا في الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء).

وكتبت الفنانة زينة عبر صفحتها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا وابني وسندي في الدنيا اللي ماليش غيره بعد ربنا، أخويا وحبيبي إسلام رضا إسماعيل».

وكشفت زينة أن صلاة الجنازة ستقام اليوم الثلاثاء 24 فبراير، عقب صلاة الظهر، فى مسجد حسن الشربتلى بالقاهرة.

وكانت آخر اعمال زينة مسلسل ورد وشوكولاتة يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.