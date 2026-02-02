طمأن الفنان المصري محيي إسماعيل جمهوره على حالته الصحية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة، نافياً بشكل قاطع ما تردد خلال الفترة الماضية عن إصابته بجلطة في المخ، واصفًا تلك الأنباء بأنها عارية تمامًا عن الصحة.

فترة قصيرة في المستشفى

وأوضح الفنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» أن دخوله المستشفى كان لفترة قصيرة نتيجة شعوره بإجهاد بسيط فقط، وأن حالته تحسنت سريعًا وغادر المستشفى دون أي مضاعفات.

الإقامة في دار رعاية كبار الفنانين

وأشار محيي إسماعيل إلى أنه يقضي الوقت حاليًا في دار رعاية كبار الفنانين بناءً على قرار شخصي، موضحًا أن هذا لا يعني وجود أي مشاكل صحية، وأنه يتحرك بشكل طبيعي ويستمتع بالراحة والهدوء.

عدم الحاجة للرعاية الطبية

واختتم الفنان حديثه بأنه لا يحتاج لأي رعاية طبية متخصصة في الوقت الحالي لأنه لا يعاني من أي مشاكل صحية، ولم يتلق أي زيارات منذ خروجه من المستشفى.

آخر أعماله الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل كان فيلم «الكنز 2» الذي عرض عام 2019، قبل أن يبتعد عن المشاركة في الأعمال الفنية نتيجة لعدم وجود أدوار مناسبة طبقاً لمعايير اختياراته.