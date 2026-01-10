كشف المخرج المصري كريم الشناوي مشروعه الدرامي الجديد الذي يجمعه بالفنانة المصرية منة شلبي، موضحاً أن العمل ما يزال في مرحلة الإعداد الأولى، إذ يعكف الصناع حالياً على عمليات كتابة السيناريو إلى جانب معاينة مواقع التصوير.

تخوض منة شلبي موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل «الحب والحرب».

«عنبر الموت» قيد التحضير

وأشار الشناوي، على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية الـ 21، إلى أن المسلسل يحمل عنوان «عنبر الموت»، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن تستكمل مراحل التصوير بعد انتهاء موسم رمضان.

رؤية مختلفة عن «لام شمسية»

وأعرب المخرج عن سعادته وحماسه للتعاون مجدداً مع منة شلبي، لافتاً إلى أن العمل من ورشة الكاتبة مريم نعوم، ويشارك في صناعته عدد من فريق عمل مسلسل «لام شمسية»، إلا أنه أكد أن المشروع الجديد يقدم رؤية درامية مختلفة كلياً من حيث الفكرة والنوع.

مسلسل رمضان 2026

على جانب آخر، تخوض منة شلبي موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل «الحب والحرب»، ويجمع العمل كلاً من إياد نصار، ونخبة من أبرز النجوم العرب والعالمين، والعمل من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.