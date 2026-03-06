تحدث الفنان المصري كريم فهمي عن حالة الجدل الأخيرة التي تواجهها الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بسبب الحملات الإلكترونية الموجهة ضدها، مشيدًا بها، واصفًا إياها بأنها شخصية مؤثرة ومهمة في مسيرته الفنية.

وأكد فهمي في تصريحات تلفزيونية أنه بعيد تمامًا عن أي حملات إلكترونية أو لجان على مواقع التواصل، متسائلًا كيف يمكن لمن يشارك في الظلم أن ينام مطمئنًا، موضحاً أن النجاح الحقيقي للفنان لا يقاس بالهجوم الإلكتروني، بل بمستوى أعماله الفنية واستجابة الجمهور لها، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يعود إلى النقاد المتخصصين فقط.

قوة وصبر ياسمين عبدالعزيز

وأشار كريم إلى أن ياسمين عبدالعزيز نجمة كبيرة تتمتع بجمهور واسع في الوطن العربي، وأنها أظهرت قوة وصبرًا وروح دعابة حتى في ظل الحملات الموجهة ضدها.

كما شدد على أن مسلسل «وننسى اللي كان» يمثل تجربة مهمة للفنانة، مؤكدًا أنه لن يقوم بأي تغييرات على العمل، وهدفه تقديم محتوى فني ممتع يعكس شغف الجمهور الحقيقي بعيدًا عن السوشيال ميديا.

وأكد كريم فهمي نجاح مسلسل «وننسى اللي كان»، مشيدًا بأداء ياسمين عبدالعزيز في تقديم شخصيتها بشكل قوي ومميز، مؤكدًا أن أي حملات إلكترونية أو محاولات للتقليل من قيمة العمل لم تؤثر عليه، وأن مسيرتها الفنية وكيانها المهني راسخان ولا يمكن أن تهتز بالكوميكس أو التعليقات السلبية.

صناع وفريق العمل

ويعرض حالياًلـ كريم فهمي في موسم دراما رمضان 2026 مسلسل «وننسى اللى كان» الذي يجمع كلا من ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، محمد لطفي، شيرين رضا، منة فضالي، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، عمر شرقي، سينتيا خليفة وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري.