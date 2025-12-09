أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تعليق جميع الأنشطة والفعاليات وعروض الأفلام اليوم (الثلاثاء)، 9 ديسمبر، بسبب الأحوال الجوية في جدة، حفاظًا على سلامة الضيوف والقائمين على المهرجان.

إغلاق المواقع وتأجيل الأنشطة

وأكدت الإدارة في بيان رسمي أن سوق البحر الأحمر وميدان الثقافة سيغلقان لبقية اليوم نتيجة الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية، مشيرة إلى أن جميع الأنشطة والبرامج ستُستأنف غدًا.

ودعت الإدارة جميع الضيوف لمتابعة القنوات الرسمية وتطبيق المهرجان للحصول على آخر المستجدات.

الأحوال الجوية في جدة

وشهدت محافظة جدة هطول أمطار غزيرة شملت مساحات واسعة من المحافظة، وكانت أكثر كثافة في شمال المدينة حسب المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي.

وأوضح المتحدث أن الأنفاق لم تغلق حتى الآن، وسيتم الإعلان عن أي إغلاق عند الضرورة، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية لمتابعة الحالة بلغت 7 آلاف فرد.

جهود أمانة جدة لضمان السلامة

ودعت الأمانة السكان إلى الإبلاغ عن تجمعات المياه والحالات الطارئة عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة أنها باشرت جهودها الميدانية لمعالجة المواقع المتأثرة ورفع تجمعات المياه لضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة في الطرق.