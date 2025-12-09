كشف الفنان ماجد المصري عن تعرضه لإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد «أولاد الراعي»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

سبب الإصابة

وطمأن المصري جمهوره في تصريحات خاصة لـ«عكاظ» بأن الإصابة كانت طفيفة في يده نتيجة مشهد أكشن، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة وأن التصوير مستمر بشكل طبيعي دون أي تأجيل.

تفاصيل «أولاد الراعي»

كما تحدث المصري عن مسلسله الرمضاني «أولاد الراعي»، متابعاً أن العمل يتكون من 30 حلقة والسيناريو أكثر شيء حمسه للمشاركة، لافتًا إلى أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة في عمل درامي.

صناع العمل

وبجمع مسلسل «أولاد الراعي» رفقة ماجد المصري، كلا من خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، إيهاب فهمي، محمد عز، محمد الدسوقي، فادية عبدالغني وعددا آخر من الفنانين.

آخر أعماله

وكان آخر أعمال ماجد المصري مسلسل «إش إش»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وجمع العمل كلا من مي عمر، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، حمدي هيكل، وياسر عزت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.