في اعترافات جريئة ومفاجئة، كشف الفنان أحمد فهمي لأول مرة تفاصيل غير متوقعة عن كواليس انفصاله عن الفنانة هنا الزاهد، مؤكداً أنه غادر منزل الزوجية لمدة 8 أشهر كاملة في محاولة لاحتواء الخلافات التي كانت تتصاعد بينهما خلال الفترة الأخيرة قبل الطلاق.

وخلال ظهوره في برنامج «Mirror» مع الإعلامي خالد فرج على منصة «يوتيوب»، فتح الفنان أحمد فهمي الأبواب المغلقة لذكريات مؤلمة، كاشفاً للمرة الأولى تفاصيل صادمة عن انفصاله عن الفنانة هنا الزاهد، مؤكداً أنها أخبرته آنذاك بأنها تريد تخصيص كل تركيزها لفيلمها الجديد، ولا ترغب في العودة إلى منزل والدتها، ما دفعه لاتخاذ قرار الابتعاد مؤقتاً.

وقال فهمي: «تركت بيتي 8 شهور تنقلت خلالها بين منزل والدتي وأحد الفنادق. لم يكن أحد راضياً عن هذا الوضع، لكني فعلت ذلك كي أريح هنا بالطريقة التي ترغب بها، إلى أن وصلنا في النهاية لقرار الانفصال».

لكن الصدمة كانت حين أضاف: «هنا لم تحفظ لي هذا الموقف، أصبحنا نتحدث عن علاقتنا في البرامج، وهذا لم يحدث معي من قبل، رغم أنني تزوجت سابقاً من منة حسين فهمي وشهد رمزي، ولا تزال علاقتي بهما قائمة على التقدير والاحترام».

وأشار فهمي إلى أنه ابتعد عن هنا الزاهد أكثر من مرة خلال فترة الزواج، وأن خلافاتهما كانت تحتاج دائماً لتدخّل الأصدقاء و«صوت العقل» الذي كان ينصح الطرفين بالابتعاد قليلاً لاستعادة الهدوء.