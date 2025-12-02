شهد حفل الفنانة المصرية أنغام مساء الإثنين عند سفح الأهرامات لفتة إنسانية مؤثرة، إذ دعت جمهورها إلى الدعاء للفنان المصري تامر حسني بعد خضوعه أخيرا لعملية استئصال جزئي من الكلى.

دعم وتقدير



وأعربت أنغام عن دعمها له وثقتها في تعافيه وعودته بصحة جيدة، مشيرة إلى أنه لم يتخل عنها خلال فترة مرضها، وقالت: «ربنا هيلطف بيه ويوقفه على رجله زي ما وقفني على رجلي».

لقب صوت مصر



وتفاعلت أنغام مع هتافات جمهورها الذين نادوها بلقب «صوت مصر»، وردت بابتسامة وامتنان: «شرف ومسؤولية كبيرة، ولكن أي فنان مصري، سواء مطرب أو نحات، يمثل مصر ويعد صوتها للعالم بأسره».

حفل استثنائي وأجواء مميزة

كما قدمت أنغام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها بقيادة المايسترو السعودي هاني فرحات، حيث بدأت بأغنية «بلدي التاريخ» وتتابعت بعدها أعمالها المميزة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفلات جديدة منتظرة

وفي سياق آخر، تستعد أنغام لإحياء حفل جماهيري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا في دبي، وذلك يوم 12 ديسمبر 2025، في أجواء استثنائية ستكون مليئة بالمفاجآت.