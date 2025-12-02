أعلنت الفنانة المصرية غادة إبراهيم إصابتها بمتحور «ستراتوس» من فايروس كورونا، مؤكدة أن الأعراض التي عانت منها شملت بحة الصوت المستمرة، السعال مع البلغم، الصداع، ضيق التنفس، وتقلب درجات الحرارة.

سوء الفهم بين الجمهور

وأوضحت أنها ظلت شهرين تعتقد أن السبب يعود لتغيير الجو أو الإجهاد أو قلة النوم أو التعرض للدخان السلبي، لافتة إلى أن الجميع يعلم أنها لا تدخن.

تشخيص الطبيب

وأضافت غادة أن الجمهور كان يظن أن بحة صوتها ناتجة عن التدخين خلال إحدى حلقات برنامجها، لكنها فوجئت بعد فحص الطبيب بأنها نتيجة المتحور الجديد.

نصيحة للجمهور

وأكدت أنها تتلقى العلاج وتشعر بتحسن تدريجي، محذرة الجميع من التجمعات والأماكن المزدحمة، وضرورة ارتداء الكمامة للحفاظ على الصحة وتجنب التعرض لهذا المتحور.

آخر أعمالها

وكان آخر أعمال غادة إبراهيم في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2025 من خلال مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، بطولة عصام عمر وتأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار.