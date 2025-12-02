أرجأت محكمة فرنسية (الإثنين) في دراغينيان محاكمة سعد لمجرد لمدة 6 أشهر على الأقل، بعد أن تغيّب المطرب المغربي عن الجلسة الافتتاحية رغم أنه كان مطلوباً منه الحضور كشخص «طليق» تحت المراقبة القضائية.

ويحاكم الفنان المغربي الشهير أمام القضاء الفرنسي بتهمة اغتصاب قرب سان تروبيه في جنوب شرقي فرنسا عام 2018، والتي ينفيها، حيث كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة بعد ظهر الاثنين وتستمر ثلاثة أيام، لكن المغني، الذي سبق أن اتُهم في قضايا مماثلة في فرنسا والمغرب والولايات المتحدة، لم يحضر إلى المحكمة.

السبب الرسمي للتأجيل لم يُعلن بعد بشكل نهائي، لكن مصادر قضائية تحدثت عن «إجراءات إدارية وقانونية» و«طلبات من الدفاع»، حيث أكد محامي لمجرد أن موكلهم «مريض» وغير قادر على الحضور، بينما رأى ممثلو الادعاء والمجني عليها أن الأمر يتعلق بمناورة لكسب الوقت.

وأصدر قاض أمرا بإرجاء الجلسة وإبقاء لمجرد قيد المراقبة القضائية خلال اجتماع مع وكلاء الدفاع والمدّعين الشخصيين، في حين لم يُحدد موعد جديد لبدء المحكمة، علما أن جلسات محكمة الجنايات هذه مُقررة أصلا حتى يونيو 2026.

ووُجهت إلى لمجرد البالغ 40 عاما، والذي يتمتع بشعبية واسعة في المغرب والعالم العربي تهمة اغتصاب امرأة التقاها في أحد الملاهي الليلية في سان تروبيه في أغسطس 2018، وكانت تعمل نادلة في مؤسسة أخرى.

وهذه هي المرة الثانية خلال هذه السنة تؤجَّل محاكمة لمجرد بتهمة الاغتصاب، ففي يونيو، أُرجئت محاكمته استئنافا في كريتاي (بمنطقة باريس) إلى موعد لاحق، بعدما كانت محكمة الجنايات في باريس أدانته في الدرجة الأولى بتهمة اغتصاب شابة كان التقاها في ملهى ليلي في باريس وضربها في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016.

وستُحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواها.