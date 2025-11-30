بعد غيابٍ طال انتظاره من قبل جمهور الدراما المصرية، يعود الفنان يوسف الشريف إلى الساحة بقوة مع بدء تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد «فن الحرب»، معلناً رسمياً عودته إلى المنافسة الرمضانية بعد انقطاع دام خمسة أعوام. وتتجه الأنظار نحو العمل الجديد الذي يحيط به الكثير من الغموض، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققه الشريف في آخر أعماله «كوفيد 25» عام 2021، الذي خطف اهتمام المشاهدين بقصته المشحونة بالتشويق والإثارة حول فايروس غامض يغيّر سلوك البشر ويفتح الباب أمام مؤامرة عالمية مرعبة.

العمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج توبة، وتدور أحداثه في قالب اجتماعي تشويقي يتخلله جانب من الإثارة.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من الفنانين، بينهم شيري عادل، ريم مصطفى، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، محمد جمعة، على أن يُعرض العمل ضمن خريطة دراما رمضان 2026.

أما على صعيد السينما، فكان آخر أعمال الشريف فيلم «بني آدم» من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، ويتناول حكاية رجل أعمال تُثار حوله اتهامات إجرامية، قبل أن يجد نفسه مشتركاً في مهمة مع الأجهزة الأمنية تتكشف خلالها طبقات من الغموض حول شخصيته.

وشاركت في الفيلم نخبة من النجوم بينهم محمود الجندي، دينا الشربيني، أحمد رزق، هنا الزاهد، خالد كمال، بيومي فؤاد، أحمد صيام.