تامر يعيش اليوم فترة راحة تامة بإشراف طبي كامل، على أن يعود لجمهوره وأعماله فور إتمام فترة النقاهة.

وكان تامر قال عبر حسابه على «إنستغرام»: «حبايب قلبي اللي مسابونيش لحظة.. جمعة مباركة على الجميع. حابب بس أوضح حاجة، لا صحة لكل من يروج أن هناك خطأ طبي»، مشيراً إلى أن وضعه الصحي أفضل يوماً بعد يوم، وأن المتابعة مستمرة بين الفريق الطبي في ألمانيا والأطباء المصريين، الذين تلقى عنهم إشادات قوية من المستشفى الألماني.

وأضاف: «أكيد بعدّي بأيام صعبة لأنها فعلاً عملية كبيرة، بس بكرم ربنا ثم دعواتكم بعدّي منها بأمر الله.. كل الشكر ليكم يا أغلى الناس»، موجهاً رسالة امتنان لجمهوره الذي يحرص على الدعاء له ومتابعة تطورات حالته الصحية.