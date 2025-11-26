كشف الموسيقار المصري عمر خيرت حالته الصحية في أول ظهور له عبر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه يتمتع حاليّاً بصحة جيدة وتخطى وعكته الصحية الأخيرة.
عمر خيرت يطمئن جمهوره: موعدنا 5 ديسمبر

موعد أول حفلة لـ عمر خيرت

وأعرب خيرت خلال الفيديو على منصة «فيسبوك» عن سعادته بعودته للتواصل مع جمهوره، معلناً عن موعد أولى حفلاته بعد التعافي والمقرر إقامتها يوم 5 ديسمبر في دولة قطر، إذ سيقدم باقة من روائعه الموسيقية الشهيرة.
عمر خيرت يطمئن جمهوره: موعدنا 5 ديسمبر

حفلات دار الأوبرا المصرية

ويستأنف عمر خيرت نشاطه الفني في ديسمبر المقبل، إذ يقدم أولى حفلاته يوم 5 ديسمبر في قطر، ومن ثم يحيي حفلات أخرى يومي 12 و13 ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

متابعة الرئيس السيسي لحالته الصحية

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد كلف سابقاً نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بمتابعة الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت، وتقديم جميع أشكال الدعم الطبي اللازمة له، لضمان توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

تفاصيل الوعكة الصحية

ويُذكر أن الموسيقار تعرّض يوم 16 نوفمبر لوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ما منعه من مواصلة نشاطه الفني مؤقتاً.