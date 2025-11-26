عمر خيرت يطمئن جمهوره: موعدنا 5 ديسمبر

كشف الموسيقار المصري عمر خيرت حالته الصحية في أول ظهور له عبر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه يتمتع حاليّاً بصحة جيدة وتخطى وعكته الصحية الأخيرة.
موعد أول حفلة لـ عمر خيرت
وأعرب خيرت خلال الفيديو على منصة «فيسبوك» عن سعادته بعودته للتواصل مع جمهوره، معلناً عن موعد أولى حفلاته بعد التعافي والمقرر إقامتها يوم 5 ديسمبر في دولة قطر، إذ سيقدم باقة من روائعه الموسيقية الشهيرة.
حفلات دار الأوبرا المصرية
ويستأنف عمر خيرت نشاطه الفني في ديسمبر المقبل، إذ يقدم أولى حفلاته يوم 5 ديسمبر في قطر، ومن ثم يحيي حفلات أخرى يومي 12 و13 ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
متابعة الرئيس السيسي لحالته الصحية
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد كلف سابقاً نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بمتابعة الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت، وتقديم جميع أشكال الدعم الطبي اللازمة له، لضمان توفير الرعاية الصحية المتكاملة.
تفاصيل الوعكة الصحية
ويُذكر أن الموسيقار تعرّض يوم 16 نوفمبر لوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ما منعه من مواصلة نشاطه الفني مؤقتاً.
The Egyptian musician Omar Khairat revealed his health status in his first appearance through a video clip on social media platforms, confirming that he is currently in good health and has overcome his recent health setback.
Omar Khairat's First Concert Date
In the video on the "Facebook" platform, Khairat expressed his happiness about returning to communicate with his audience, announcing the date of his first concert after recovery, which is scheduled to take place on December 5 in Qatar, where he will present a selection of his famous musical masterpieces.
Egyptian Opera House Concerts
Omar Khairat will resume his artistic activities in December, as he will hold his first concert on December 5 in Qatar, followed by other concerts on December 12 and 13 at the main theater of the Egyptian Opera House.
President Sisi's Follow-up on His Health Condition
The Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi had previously tasked the Deputy Prime Minister and Minister of Health and Population, Dr. Khaled Abdel Ghaffar, with monitoring the health condition of musician Omar Khairat and providing all necessary medical support to ensure comprehensive healthcare.
Details of the Health Setback
It is worth mentioning that the musician suffered a severe health setback on November 16, which necessitated his transfer to one of the major hospitals in Cairo, temporarily preventing him from continuing his artistic activities.